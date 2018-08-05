وقفة تضامنية مع الأسيرين محمد وعلاء الريماوي في بيت ريما

نظّم أهالي بلدة بيت ريما واتحاد بني زيد وقفة تضامنية مع الأسيرين المضربين عن الطعام محمد الريماوي (24 عاما)، وعلاء الريماوي (40 عاما).

وكان العشرات من أهالي البلدة خرجوا بمشاركة عدد من أهالي القرى المجاورة في مسيرة رددوا خلالها هتافات مساندة للأسيرين المضربين.

وألقى عدد من المتحدثين كلمات تضامنية مع الأسيرين محمد الريماوي المضرب عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي؛ احتجاجا على تمديد اعتقاله وظروف التحقيق، والأسير علاء الريماوي مدير قناة القدس، المضرب منذ خمسة أيام؛ رفضا لاعتقاله على خلفية عمله الصحفي.

وقال عضو بلدية بني زيد الغربية جميل الريماوي: إن أهالي بلدة بيت ريما يقفون اليوم إلى جانب هذين الأسيرين في معركة الأمعاء الخاوية حتى نيل مطالبهما.

وأشار إلى أن الاحتلال ينتهج وسائل وأساليب لإذلال شعبنا، لكن الشعب الفلسطيني في كل مرة يقف في وجه المحتل، وما يزال متمسكا بحقه في الحرية وتقرير المصير .