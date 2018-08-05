لأول مرة بتاريخ الحج الأردني.. مسير القوافل صوب مكة مباشرةً

قال وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل، أن مسير قوافل الحج في بلاده لهذا العام، ستكون باتجاه مكرمة المكرمة دون المرور بالمدينة، إلا بالعودة.

وأضاف أبو البصل في تصريح خاص للأناضول بأن “مسير الحجاج بهذا الشكل سيكون لأول مرة في تاريخ الحج الأردني”.

ولفت الوزير الأردني بأن ذلك “سيوفر من عناء السفر على الحجاج، ومن الوقت، فضلاً عن تناقص الكلف المادية المترتبة عليهم”.

وبين أنه “من باب حرص الحجاج على المرور بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي الشريف، فإن طريق العودة لهم ستكون عبر المدينة المنورة”.

ونوه أبو البصل بأن “عدد الحجاج الأردنيين لهذا العام يبلغ نحو 7 آلاف حاج، 52% إناث و 48% ذكور”.

ومن المقرر أن تتوزع قوافل الحجيج الأردني لهذا العام على قسمين، بحيث تكون القافلة الأولى في الحادي عشر من الشهر الجاري، والثانية في اليوم التالي.