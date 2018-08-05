في خطبة بالمسجد النبوي..سلفي سعودي يحرم انتقاد الحاكم ولو زنا وشرب الخمر  /فيديو                                “

اعتبر أحد أبرز قيادات السلفية المدخلية بالسعودية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم، أو حتى انتقاده علنا، ولو أقدم على الزنا وشرب الخمر على شاشات التلفزيون أمام الجميع.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر القيادي السلفي “عبدالعزيز الريس”، كبير ما يعرف بالتيار “الجامي” في السعودية، وهو يلقي درسا بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، قائلا إنه “لو قام الحاكم بالزنا وشرب الخمر علنا أمام الجميع، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده على العلن”.

واعتبر “الريس” أنه في حال أراد أحد نصح ولي الأمر، فلا يجوز لك ذكره بالاسم، مؤكدا: “لو زنى ولي الأمر نصف ساعة على التلفاز، فلا يجوز لك التحريض عليه، ولا ذكر اسمه لا تصريحا ولا تعريضا”.

واعتبر ناشطون أن مثل هذه الفتاوى تجعل من ولاة الأمر آلهة تشرع الباطل دون مساءلتها، فيما رأى آخرون هذه السلفية “مبتدعة”، ولا تمت إلى السلفية الحقيقية بصلة، وتهدف لشرعنة افعال الحكام.

أما آخرون فاعتبروا أن إطلاق مثل هذه الفتاوى من المدينة المنورة يعد إهانة لمقام النبوة والإسلام.

والسلفية “الجامية” أو التيار “الجامي” هو شعبة من شعب التيار السلفي في السعودية تتميز بخواص كثيرة أهمها العداء لأي توجه سياسي مناوىء للسلطة، انطلاقا مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم.

وتوفر “الجامية” دعما مطلقا لنظام الحكم السعودي، وتعتبر كل من سواها خوارج أو دعاة فتنة أو مبتدعة.

الامر الذي لايمكن قبوله تحت اي ذريعة

ان يقال هذا الكلام في المسجد النبوي الشريف وهي اهانة لمقام النبوة وللاسلام والمسلمين جميعاً اما سؤالي الشرعي : اذا كان ولي الامر يزني على الهواء فالشرع يوجب إقامة حد الزنا ورجمه حتى يموت فكيف تسمع وتطيع لشخص يوجب الدين ان يقتل حداً ؟! pic.twitter.com/oANhKjr0Jd — د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) August 4, 2018