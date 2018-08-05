في اطار الحملة الموسعة للمكافحة.. ضبط 8 أشخاص من مروجي ومهربي المخدرات

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات ثمانية أشخاص من حائزي ومروجي ومهربي المواد المخدرة، في ست قضايا تم التعامل معها في عدد من محافظات المملكة، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد.

وقال مصدر امني ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع ست قضايا لترويج وحيازة وتهريب المواد المخدرة وكانت ابرزها في احدى مناطق البادية الوسطى اثر متابعة معلومات وردت اليهم حول نية مجموعة من الأشخاص تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى خارج المملكة بواسطة احدى مركبات الشحن، حيث تم تحديد المكان وموعد نقل المواد المخدرة وجرى ضبط المركبة وشخص من جنسية عربية وعثر داخل المركبة بعد تفتيشها على 140 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة اخفيت بمخابئ سرية، وما زال التحقيق والبحث جاريا عن آخرين تورطوا بالقضية.

وبين المصدر أنه وفي منطقة اخرى من البادية الوسطى القي القبض على احد المروجين داخل مركبته وبحوزته كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وفي احدى محافظات الشمال وعلى اثر متابعة معلومات حول حيازة شخصين من جنسية عربية لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة ونيتهما بيعها، وبعد تحديد مكان تواجدهما، تم القبض عليهما وضبط بحوزتها 30 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وأشار الى أنه وفي محافظة اخرى من محافظات الشمال القي القبض على احد المروجين داخل مركبته وبحوزته كمية من مادة الحشيش الصناعي المخدرة (الجوكر) المجهزة للبيع والترويج.

وفي العاصمة نفذت كوادر إدارة مكافحة المخدرات مداهمة لمنزل احد الأشخاص بعد التأكد من تورطه بزراعة عدد من اشتال نبات الماريجوانا المخدر، حيث القي القبض عليه، وتم ضبط 20 شتلة من نبات الماريجوانا كان قد قام بزراعتها في حديقة المنزل. وفي مداهمة اخرى في احدى محافظات إقليم الوسط لمنزل عدد من مروجي المواد المخدرة القي القبض خلالها على ثلاثة منهم وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المتنوعة المعدة للبيع.

وقال المصدر الأمني انه بوشر التحقيق مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.