العلماء يكتشفون ان البرقوق يحوي مكونات مؤهلة لمكافحة السرطان

أعلن علماء من الولايات المتحدة، أن البرقوق يحتوي على مواد يمكنها مكافحة السرطان والوقاية منه.

وقال العلماء انهم” ينصحون بالتعود على تناول 2-3 من ثمار البرقوق (العنجاص) يوميا، حتى يتشبع الجسم بالمواد المضادة للأكسدة اللازمة للوقاية من مختلف الأمراض”.

واضاف العلماء إن “مركبات البوليفينولات العضوية العطرية الموجودة في البرقوق فعالة جدا ضد مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. لأنها قادرة على تحويل النشاء إلى طاقة والحفاظ على مستوى السكر في الدم”.

كما أن البرقوق فعال ضد محاربه السمنة ولعصيره القدرة على تحسين صحة الفم و تسهيل عملية الهضم.