اعادة تأهيل مرتكب الجريمة ودمجه بالمجتمع..ابرز مهام مديرية العقوبات المجتمعية

صدرت تعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية بوزارة العدل لسنة 2018، ونشرت رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية.

وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة ان هذه التعليمات تسري في حال الحكم بأي من بدائل الاصلاح المجتمعية المنصوص عليها في قانون العقوبات سواء أكانت خدمة مجتمعية او مراقبة مجتمعية او مراقبة مجتمعية مشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل او اكثر.

وبين المشاقبة ان اهداف مديرية العقوبات المجتمعية هي المحافظة على حقوق الانسان، وإعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيداً لإعادة ادماجه في المجتمع، وتحقيق الاصلاح المجتمعي، والمساهمة في تخفيف حالات العودة لارتكاب الجريمة، وتجنب الاثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وتقليل النفقات المخصصة للعقوبات السالبة للحرية.

وأوضح وزير العدل ان المهام التي اسندت للمديرية وفقا لما ورد في التعليمات تتمثل في تنظيم السجلات ذات العلاقة ببدائل الاصلاح المجتمعية، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتزويد المحاكم بقائمة دورية بالمؤسسات والجهات المعتمدة في تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية، وإعداد تقرير الحالة الاجتماعية من قبل موظف يسمى “المشرف الاجتماعي”، وتحديد نوع العمل داخل المؤسسة للمحكوم عليه بخدمة مجتمعية ومتابعة عملية تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية.

يذكر انه تم انشاء مديرية للعقوبات المجتمعية في وزارة العدل وتعيين ضباط ارتباط في كافة محاكم المملكة وتم ربطها مع معظم المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان نجاعتها.