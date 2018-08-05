أحمد عز يستعين بفريق فيلم “الخلية” لانجاز فيلم “الممر”

والفضل ما شهدت به الاعداء.. صحيفة اسرائيلية تكشف ان الاسد الاب رفض عرضاً من رابين باعادة الجولان مقابل التطبيع
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