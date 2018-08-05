أحمد عز يستعين بفريق فيلم “الخلية” لانجاز فيلم “الممر”

قرر الفنان المصري أحمد عز وفريق فيلمه الجديد “الممر” الذي يتولى إخراجه شريف عرفة، الاستعانة باعضاء فريق العمل الذي شارك في فلمه “الخلية” والذين أشرفوا على تنفيذ المعارك.

وحقق النجم عز في فيلمه الأخير “الخلية” نجاحات كبيرة، حيث انضم لقائمة الأعمال السينمائية الأكثر حصولًا علي إيرادات، فاقت الـ60 مليون جنيه.

ويعقد عز وصناع فيلمه الجديد عدة جلسات عمل مع فريق المعارك، للاتفاق على الملامح النهائية التي ستخرج من خلالها مجموعة كبيرة من مشاهد العمل، خاصة أن الفيلم سيظهر من خلاله عمليات تفجيرية، يجب أن تخرج بشكل مميز.

وسيكون خطاب تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في أعقاب نكسة 1967، أول مشهد في الفيلم لتشهد تلك المرحلة تأسيس فرقة وحدات الصاعقة في الجيش المصري، ومنها يظهر مقاتل الصاعقة الذي يجسد دوره عز، بحسب الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم حول معارك لكتيبة صاعقة بالجيش المصري، على عكس ما نشر حول تناول العمل للقصة الحقيقية لأسطورة الصاعقة المصرية إبراهيم الرفاعي، أو مجموعته “٣٩ قتال”، كما يخضع عز خلال الفترة الحالية لتدريبات قاسية استعدادًا للبدء في تصوير العمل عقب إجازة عيد الأضحي المقبل.

ويشارك في بطولة “الممر” أحمد رزق ومحمد فراج ومحمد الشرنوبي وأسماء أبواليزيد ومحمد جمعة.