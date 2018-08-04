وزارة العمل تعلن ان 118 الف اردني تقدموا لوظائف قطرية حتى اليوم .. ولا مجال لتدخل الوسطاء

بلغ عدد الاردنيين المتقدمين بطلبات عمل عبر المنصة الالكترونية الاردنية القطرية للتوظيف حتى صباح اليوم السبت، 118 الفا، على ما اعلنت وزارة العمل.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخطيب في بيان اليوم، ان كل أردني يحمل رقما وطنيا يحق له دخول المنصة وتقديم طلب، مشيرا الى أنه منذ إطلاق المنصة اواخر الاسبوع الماضي بلغ عدد عمليات الدخول الى المنصة في حده الأقصى نصف مليون، مبينا ان هذا الرقم لا يعني بالضرورة أن من حاول التسجيل أو قام بالتسجيل فعليا هو على الأراضي الأردنية أو متعطل عن العمل، كما أن هذا الرقم لا يعني أن هناك نصف مليون شخص حاول الدخول وإنما نصف مليون محاولة، ما يعني أن الشخص الواحد من الممكن أن يحاول عشرات المرات نتيجة الضغط المرتفع على سيرفرات المنصة في بدايات الاطلاق.

وقال الخطيب ان الضغط على المنصة بدأ بالتراجع تدريجيا، مؤكدا أنه لا أولوية لمن سجل في البداية، وإنما القرار الان بيد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية التي ستباشر عملية تحليل البيانات وتصنيفها والتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص لاختيار ما يناسب احتياجاتهم من تخصصات ومهن وخبرات لغايات البدء في عملية التوظيف، مشيرا الى ان الرابط الكتروني المعتمد هو jqpee.jo .

واضاف ان آلية التقديم والتوظيف شفافة وواضحة ومحصورة بين وزارة العمل الأردنية ونظيرتها القطرية، منعا لأي تدخل من طرف ثالث قد يستغل الباحثين عن العمل، بحيث يصل الشاب الأردني إلى عمله دون أن يستغل من أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال.