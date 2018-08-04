“فورين بوليسي” تفضح مساعي كوشنر لإلغاء الأونروا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن سعي حثيث لصهر الرئيس الأمريكي مستشاره الخاص جاريد كوشنير لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وحصر اللاجئين الفلسطينيين فيمن عاش فترة اللجوء فقط.

وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن هذا الأمر يتضح مؤخرًا من خلال مراسلات إلكترونية بين كوشنير وعدة مسؤولين أمريكيين بينهم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط “جيسون جرينبلات”، إذ أكد فيها ضرورة القيام بجهود بهدف التشويش على عمل “أونروا”.

وزعم كوشنير في مراسلاته أن “أونروا منظمة فاسدة وغير فعالة وأنها تخلد الأمر الواقع ولا تساعد في صنع السلام في المنطقة”، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تغيير الأمر الواقع ووقف تخليد قضية اللاجئين.

وبحسب الصحيفة فجهود كوشنير جزء من مساعي الإدارة الأمريكية لإلغاء مكانة اللاجئين الفلسطينيين واستبعاد القضية من جدول أعمال المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، إذ سيصوت الكونغرس قريبًا على قانونين جديدين بهذا الخصوص.

وكانت صحيفة عبرية كشفت مؤخرًا عن سعي أعضاء في الكونغرس مؤخرًا لبلورة مشروع قانون يقلص الدعم الأمريكي المقدم لـ”أونروا” بشكل كبير عبر الاعتراف بعدد ضئيل جدًا من الفلسطينيين كلاجئين.

وبحسب ما نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” فقد أوصى تقرير سري أمريكي باعتماد عدد مقلص جدًا من الفلسطينيين كلاجئين يصل إلى 40 ألف فلسطيني فقط، وهو عدد الفلسطينيين الذين لا زالوا أحياء منذ النكبة عام 48.