الوساطة المصرية بين حماس واسرائيل تسفر عن اتفاق تهدئة وشيك يقضي بتفكيك الحصار مقابل وقف اطلاق النار
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جرينتش+2 01:59
بعد هزيمة المسلحين بالجولان.. إسرائيل تفكك المستشفى الميداني الذي اقامته لعلاجهم

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