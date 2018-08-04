الوساطة المصرية بين حماس واسرائيل تسفر عن اتفاق تهدئة وشيك يقضي بتفكيك الحصار مقابل وقف اطلاق النار
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جرينتش+2 02:00
الوساطة المصرية بين حماس واسرائيل تسفر عن اتفاق تهدئة وشيك يقضي بتفكيك الحصار مقابل وقف اطلاق النار

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