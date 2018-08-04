الرئيس الاسد يعتزم زيارة جمهورية أوسيتيا الجنوبية قريباً

أعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، اليوم السبت، أن نظيره السوري بشار الأسد يريد زيارة الجمهورية ويجري العمل على تنظيم الزيارة.

وقال بيبيلوف، لوكالة “سبوتنيك” الروسية ردا على سؤال هل يخطط الأسد لزيارة الجمهورية، “بالطبع يريد، علاوة على ذلك، اتفقنا على أننا سنلتقي بالضرورة في جمهورية أوسيتيا الجنوبية”، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة.

وأشار الرئيس إلى أن افتتاح سفارة أوسيتيا الجنوبية في دمشق والبعثة الدبلوماسية لسوريا في بلادة لن يكون بعيدا.

وأضاف الرئيس:” وزارة الخارجية تعمل على هذه القضية، وهذا لن يستغرق وقتا طويلا”.

وأكد بيبيلوف أن السفير السوري في موسكو، رياض حداد، سيزور بلادة في 26 آب الجاري للمشاركة في الذكرى العاشرة للاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية.

وكانت رئاسة أوسيتيا الجنوبية قد اعلنت في وقت سابق أن الرئيس الأوسيتي، منح الرئيس السوري بشار الأسد، وسام واتسامونغ، الذي يعد أعلى وسام في البلاد.