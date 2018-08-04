  البحرية الإسرائيلية استولت الليلة الماضية على سفينة لكسر الحصار عن غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، إن قوات سلاح البحرية قامت بالسيطرة على سفينة أبحرت من أوروبا من أجل كسر الحصار البحري على قطاع غزة.

وأفاد في تصريح مقتضب، بأن قوات البحرية الإسرائيلية سحبت السفينة، التي سيطرت عليها الليلة الماضية، إلى ميناء أسدود التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة 48.

وذكر الناطق باسم قوات الاحتلال، أنه تم اعتقال ركاب السفينة، متابعًا: “وانتهى الأمر دون أحداث استثنائية”.

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قد قالت إن الاتصال قد انقطع مع سفينة “الحرية”؛ منتصف الليلة الماضية، مبينة أنها كانت على بعد أقل من 40 ميلًا بحريًا عن قطاع غزة.

وصرح رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، زاهر بيراوي، بأن الاتصال مع سفينة “الحرية” انقطع، منتصف الليلة، مشيرًا إلى أن التوقعات بأن تكون البحرية الإسرائيلية قد سيطرت عليها في المياه الدولية.

وأفاد بيراوي في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت، بأن السفينة على متنها 12 متضامنًا من خمس دول؛ بما فيهم بريطانيين هما طاقم فضائية “Press TV”، وكذلك كمية رمزية من المساعدات الطبية.

والأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال أن سلاحه البحري اعترض “سفينة العودة”؛ وهي إحدى سفن “أسطول الحرية” الخامس لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة؛ قبل أن يتم اقتيادها إلى ميناء أسدود واعتقال طاقمها.

وانطلق أسطول الحرية الخامس، منتصف أيار الماضي، من النرويج والسويد بغرض كسر الحصار الإسرائيلي على غزة؛ ومر بموانئ عدد من الدول الأوروبية، خلال رحلته إلى القطاع.

ويفرض الاحتلال، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 12 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.