قواتنا المسلحة تقف بالمرصاد لعناصر داعش الهاربين من الجيش السوري في حوض اليرموك نحو الحدود الاردنية
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جرينتش+2 09:36
ذاكرة، وحكايات قديمة ..

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