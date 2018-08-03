ذاكرة، وحكايات قديمة ..

(1)
أغنية قديمة مهجورة
في ذاكرة ممتلئة
بحكايات قديمة
(2)
في الحرب
اشتعلت الأماكن إحتراقاً
وسمعت سيدة “ثلاثينية”
تدندن وجعا
ورجاءً
(3)
صافحتُ رجلا عجوزاً
يجلس على حافة العمر
أحببت أن أعانق
التاريخ معه
(4)
يدخل “الغزاة” قريتنا
يعتقل فتاة شقراء
ويحرق أزهار الحقل الأخضر
وينفث عنصرية
كل صباح
(5)
خلف القضبان
ينزرع الأمل
رغما عن قاطع الطريق
وحارق البشر
(6)
نسائم البحر
رفضت الانزواء خلف الغروب
استمرت في التحليق
وملأت الروح بالحرية
(7)
أزهار الياسمين
إقتحمت ظلام الفقراء
أضاءت قمرهم
وداعبت الشاطيء اللازوردي
(8)
قطعة من القلب
سقطت من السماء
فوق ضمة ورد
وحزمة نبض
وذابت في نهر الأحلام
(9)
الوجع
يتلاشى بهدوء
بجرعة زمن
(10)