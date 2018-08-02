مراثون الوساطة المصرية بين فتح وحماس يحرز نجاحاً ملحوظاً هذه المرة      

قواتنا المسلحة تقف بالمرصاد لعناصر داعش الهاربين من الجيش السوري في حوض اليرموك نحو الحدود الاردنية
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جرينتش+2 04:10
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