قواتنا المسلحة تقف بالمرصاد لعناصر داعش الهاربين من الجيش السوري في حوض اليرموك نحو الحدود الاردنية
أهم العناوين
جرينتش+2 04:11
مجلة فوربس تمنح فيروز لقب “أعظم نجوم الفن لكل العصور”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني