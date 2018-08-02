لخفض ضغط الدم ..عليك بهذه الأعشاب والتوابل بدل الادوية

يعاني كثير من البالغين حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، الذي يدعى أيضاً “القاتل الصامت”، ولا يقتصر على عمر محدد. إذ أن أسلوب الحياة المجهد، بالإضافة إلى عادات خاطئة في تناول الطعام، من شأنها أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم. لذا يصف الأطباء بعض العقاقير للسيطرة على مستوى ضغط الدم، الأمر الذي قد يكون مزعجاً بالنسبة للأشخاص، الذين يعانون من آثار جانبية غير مرغوب فيها. غير أن العلاجات البديلة موجودة ومتوفرة في الطبيعة، كما أنها آمنة، ولكن لا بد من استشارة الطبيب قبل استخدامها. تعرف على بعضها:

الريحان أو الحبق: عشبة عطرية لذيذة تناسب مجموعة متنوعة من الأطعمة. وتحتوي أوراقها على مركب الأوجينول، الذي يتميز بقدرته على خفض ضغط الدم بوقت قصير جداً. كما تحتوي على العديد من العناصر الهامة للجسم، لذا ينصح بإضافتها إلى أطباق الطعام.

القرفة: من التوابل العطرية، التي تساعد على خفض ضغط الدم، فضلاً عن نكهتها الرائعة.

حب الهال أو الهيل: من التوابل، التي تأتي من الهند، وغالباً ما تستخدم في مطبخ جنوب آسيا. أظهرت نتائج دراسة صغيرة أجريت على 20 شخصاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم انخفاضاً ملحوظاً في قراءات ضغط الدم بعد تناول 1.5 غراماً من مسحوق الهال مرتين يومياً لمدة 12 أسبوعاً. .

بذور الكتان: تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تساعد على خفض ضغط الدم، كما تحمي من أمراض القلب، والأوعية الدموية عن طريق خفض نسبة الكولسترول في الدم.

الزعرور: استخدم كأهم علاج لارتفاع ضغط الدم بالأعشاب في الطب الصيني القديم. ويبدو أن لمستخلصات هذه العشبة مجموعة كاملة من الفوائد على صحة القلب والأوعية الدموية، من ضمنها المساعدة على خفض ضغط الدم، ومنع تصلب الشرايين ، وخفض نسبة الكوليسترول. يمكنك تناول الزعرور كحبوب أو كشاي.

بذور الكرفس: عبارة عن عشبة تستخدم لإضافة نكهة للحساء وأطباق أخرى. وتستخدم منذ فترة طويلة لعلاج ارتفاع ضغط الدم في الصين.

الخزامى أو اللافندر الفرنسي: لا تقتصر فائدتها على الرائحة الجميلة، التي تشبه العطور فحسب، وإنما لها أهمية كبيرة في خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم. تستخدم هذه العشبة بالطهي، وفي المخبوزات.

مخلب القط: دواء عشبي يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم في الطب الصيني التقليدي، وكذلك لعلاج المشاكل الصحية العصبية. يمكنك الحصول على مخلب القط على شكل ملحق من العديد من متاجر الأغذية الصحية.

بذور الكمون الأسود أو حبة البركة: تستخدم كتوابل، وتساعد على خفض ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف، كما تساعد على خفض مستويات الكوليسترول. بحسب ما نشره موقع (ريسبريت).

إن الطبيعة غنية بالأعشاب والمكونات الطبيعية، التي تحتوي على كنوز من الفوائد الصحية، ولكن يجب توخي الحذر عند الاستخدام، ومراعاة الحالة الصحية، والأهم استشارة الطبيب قبل تناول أي علاج على هيئة أعشاب أو مكملات.