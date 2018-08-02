بعد تطهير حوض اليرموك من الارهابيين.. محافظة درعا - مهد المؤامرة الكبرى- تعود بكاملها لاحضان الدولة السورية
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جرينتش+2 09:04
لخفض ضغط الدم ..عليك بهذه الأعشاب والتوابل بدل الادوية

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