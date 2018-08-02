ضبط شخصين اعتديا على طبيبين وسلبا سيارة ومبلغاً مالياً 

القى البحث الجنائي القبض على شخص قام بالاعتداء على طبيب في العاصمة وسلب منه 8 ألاف دينار بالاشتراك مع آخر بأقل من 24 ساعة.

وقال مصدر امني، ان بلاغا ورد لشعبة بحث جنائي العاصمة أول امس حول دخول شخصين مجهولين إلى احدى العيادات الطبية والاعتداء على الطبيب بواسطة أداة حادة وسلبا 8 ألاف دينار ولاذا بالفرار واسعف الطبيب للمستشفى لتلقي العلاج وباشر فريق تحقيقي خاص التحقيق بالحادثة.

وأضاف المصدر انه خلال ساعات قليلة من مباشرة التحقيق وجمع المعلومات تمكن الفريق من تحديد هوية احد المشتبه بهما، والقي القبض عليه بعد تحديد مكانه ومداهمته، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وضبط بحوزته جزء من المبلغ المسلوب، وما يزال التحقيق جاريا معه.

وفي قضية اخرى، تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي العاصمة اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مرتكب جريمة سلب وقعت قبل أيام في العاصمة بعد التحقيق في بلاغ ورد من احد الأطباء بقيام شخصين بتهديده بواسطة أداة حادة أثناء وجوده داخل عيادته، وأخذ مفاتيح مركبته وسرقتها، وما يزال التحقيق جاريا.