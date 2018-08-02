ترمب يهاجم مولر ويطالب وزير العدل بوقف تحقيقاته حول التدخل الروسي بالانتخابات

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وزير العدل جيف سيشنز بوقف التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية، روبرت مولر.

وهاجم ترمب في تغريدة له على موقع “تويتر”، مولر، متهمًا إياه بأنه يقود فريقًا من “الديمقراطيين الغاضبين” ضدّه.

وقال الرئيس الأمريكي إنه “يجب أن تتوقف هذه التحقيقات الكاذبة قبل تستمر في تشويه بلادنا”، واصفا المحقق مولر بـ”المتناقض”، وقال أنه “يقوم هو و17 من الديموقراطيين الغاضبين بعملية قذرة”.

وتأتي تغريدات ترامب تلك في أعقاب جلسة محاكمة رئيس حملته الانتخابية، بول مانافورت، اليوم الأربعاء، والتي وجّه خلالها الادعاء له تهمًا تتعلق بالتهرب الضريبي، واستخدام حسابات سرية في الخارج لإخفاء عشرات الملايين من الدولارات من عمله السياسي في أوكرانيا.

ودافع ترامب في تغريدة أخرى عن رئيس حملته الانتخابية، وقال إن “مانافورت عمل مع رونالد ريغان وبوب دول، والعديد من القادة السياسيين البارزين، وعمل لصالحي فترة قصيرة جدًا. لماذا لم تخبرني الحكومة أنه كان قيد التحقيق. تلك التهم القديمة لا علاقة لها بالتواطؤ .. إنها نكتة”.