بسبب فيلم ” هروب اضطراري”.. أحمد السقا يتراجع عن قراره بالإعتزال

كشف المخرج الشاب أحمد خالد موسى، أن النجم أحمد السقا، مرت عليه فترة اكتئاب قبل تصوير فيلمه الشهير “هروب اضطراري”، وكان على وشك إنهاء حياته الفنية بشكل عام خاصة مع تعرضه لبعض المضايقات من قبل بعض العاملين بالوسط الفني.

ولكن تراجع “السقا” عن قراره بعد أن ظل أحمد خالد موسى، يتردد على منزله لمدة 42 يوماً لاقناعه بتراجعه عن قراره، فضلاً عن رجائه بأن يكون أخر فيلم له حتى لو لم يتراجع عن قراره من إخراج أحمد خالد موسى، وهو ما كان يثير ضحك “السقا” فتراجع عن قراره.

وأضاف أحمد خالد موسى خلال حديثه في برنامج “عين” على شاشة الحياة المصرية، أن اكتئاب أحمد السقا كان لأسباب عائلية، ومضايقات من بعض من كان يعمل معهم، وكانت تلك هي الفترة التي عرض عليه فيها فيلم “هروب اضطراري”.

وكشف إن المنتج محمد السبكي رحب بإنتاج الفيلم، شريطة وجود “سوبر ستار”، وكان هو راغب في أن تكون تجربته الأولى مع نجم كبير مع أحمد السقا، فاقترحه على السبكي، لكنه احتاج للتردد على منزل السقا 42 يوما دون توقف، ومواصلة محاولة إثارة اهتمامه بالفيلم قبل أن ينجح في النهاية.