المجاهد خالد مشعل يصل الأردن اليوم في زيارة عائلية خاصة

وصل، صباح اليوم الخميس، خالد مشعل؛ الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس”، إلى العاصمة الأردنية عمّان، قادما من الدوحة، في زيارة عائلية.

وأشار مصدر مطلع لـ “قدس برس”، بأن السلطات الأردنية سمحت لمشعل، بدخول أراضيه لغرض القيام بهذه الزيارة والتي تستمر عدة أيام.

واستبعد المصدر قيام مشعل باجراء لقاءات رسمية مع قيادات أردنية، أو المشاركة بأي فعاليات حزبية أو نقابية أو شعبية خلال فترة زيارته.

ويحصل قياديون ونشطاء في حركة “حماس”، يحملون الجنسية الأردنية، على إذونات دخول مسبقة إلى الأردن، وذلك في اتفاق تم بين الطرفين قبل سنوات عديدة.

ويقيم مشعل في العاصمة القطرية منذ بضع سنوات، ولكنه ينتقل احياناً الى العاصمة التركية.