الجيش السوري يطهر كامل محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة من الارهابيين

أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، اليوم الخميس، أن دمشق قد سيطرت على كامل أراضي محافظات السويداء، ودرعا والقنيطرة.

وقال رودسكوي: “دمرت القوات المسلحة السورية، بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية، خلال العملية، بشكل كامل، تشكيلات داعش وجبهة النصرة، وسيطرت على أراضي محافظات السويداء، ودرعا والقنيطرة”.

وأعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن قوات العميد سهيل في سوريا تقضي على آخر بؤرة لتنظيم “داعش” الإرهابي جنوب غرب القنيطرة.

وأضاف رودسكوي: “قوات العميد سهيل والوحدة الرابعة لفرقة الدبابات تمكنت من القضاء على آخر بؤرة لداعش جنوب غرب القنيطرة”.