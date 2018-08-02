استئصال مرارة لسيدة “مقلوبة الاحشاء” بعملية نادرة في مستشفى حمزة

تمكن فريق طبي أردني في مستشفى الامير حمزة من إجراء عملية جراحية نادرة لاستئصال مرارة بالمنظار لمريضة تبلغ من العمر 50 عاماً تعاني من آلام متكررة على الجهة اليسرى من البطن، واستمرت 40 دقيقة.

وأوضح الدكتور سهيل بكار الاستاذ المساعد في كلية الطب بالجامعة الهاشمية استشاري جراحة الغدد بالمستشفى أن المريضة راجعت عيادة الاختصاص بالمستشفى تشكو من ألم شديد ومتكرر على الجهة اليسرى من البطن وتم إجراء فحوصات طبية شاملة للمريضة، حيث تبين انها تعاني من حالة نادرة وهي انقلاب الاحشاء الكلي داخل البطن وهي من الحالات النادرة والتي تحدث بنسبة ضئيلة جدا، بحيث تكون المرارة على اليسار حيث تحتاج مثل هذه العملية الى خبرة فنية عالية.

جدير بالذكر أن حالة انقلاب الاحشاء الكلي تحدث بنسبة 0.01 بالمئة وبصورة متساوية بين الذكور والاناث ولا تؤثر على متوسط عمر الفرد او على طريقة حياته، حيث ان بعض الناس لا يعرفون انهم يعيشون هذه الحالة الا عند التشخيص المفاجئ والذي يظهر لهم بأنهم يعيشون باعضاء جسم مقلوبة الوضع كلياً، خاصة اذا اجريت عملية للتجويف البطني ولا تحتاج الاعضاء المقلوبة الى أية معالجة كونها تعمل بشكل طبيعي لا يؤثر على حياة الشخص ولم يعرف العلماء حتى الان سبب هذه الظاهرة وهي حالة خلقية، بحيث يقع القلب عند الجانب الايمن من الصدر.

وضم الفريق الطبي ايضاً كلا من الدكتور محمد علان والدكتور شفيق رمضان والدكتور عمران العمري واستشارية ورئيسة قسم التخدير الدكتورة بديعة شمعون.