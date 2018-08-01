كارمن سليمان تستعد للعودة لجمهورها بقوة عبر 3 أغنيات جديدة

كشفت الفنانة المصرية كارمن سليمان، عن عودتها “بقوة” إلى جمهورها من خلال تقديم 3 أغنيات فردية “سينغل”.

وأوضحت كارمن في تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في إحياء حفل مهرجان طابا الغنائي لتنشيط السياحة المصرية، أن “هناك أغنيتين تم الانتهاء منهما والثالثة في مرحلة التحضير”.

وأضافت أنها تعاونت مع ملحنين وشعراء موهوبين في أغانيها الجديدة، منهم: سامي علي ومصطفى جاد.

وتحدثت كارمن سليمان، عن جديدها في مجال التمثيل بالدراما والسينما قائلة، إنها “شاركت في بعض الأعمال الدرامية، آخرها الجزء الأخير من مسلسل “ليالي الحلمية”، لافتة إلى أنها حاليًا في “فترة راحة، إذ لا توجد أعمال مناسبة تقدمها للجمهور”.