عهد يا عهد

عهد الطفولة
وعهد البطولة
ها أنت تتنفسين هواء
الحرية
بعد أن طال ليل
الزنزانة
حين أعلنت ثورتك
وصفعت سليل الطغمة
فخرجت بكل عز واباء
شامخة
مرفوعة الهامة
منتصبة القامة
فانحنى شعبك
والعالم الحر
اجلالًا لك
وانت التي لم تنحن أبدًا
فأصبحت نموذجًا
لأطفال فلسطين
وشباب الانتفاضة
وثورة الحجارة
تدافعين عن الوطن
والقدس
وتعبدين الدرب
نحو الخلاص
والاستقلال
واعلنت على الملأ
أنا عهد النضال
وأيقونة الكفاح
أنا عهد المقاومة
أنا ابنة الضفة
هنا عمري
وحياتي
ولحدي
وشمس وطني
وبرتقال أبي
وحقل قمح جدي
وزيتون النبي صالح الباقي
وأنا التاريخ الكنعاني
وعهد التي لا تساوم
وغدت رمزًا
لأحلى الدرر