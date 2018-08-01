عدد جديد من مجلة “طلقة تنوير”

صدر عدد شهر آب من “طلقة تنوير” المجلة الثقافية للائحة القومي العربي.

وفيما ابرز ما جاء في هذا العدد ..

– رسالة للشباب العربي: نهضتنا في الانتماء لأوطاننا لا التنكر لها/ كريمة الروبي

– الهوية العربية وأوهام الهويات المفتعلة/ بشار شخاترة

– مفهوم الهوية والهوية العربية/ توفيق شومر

– دور الجمعيات غير الحكومية الممولة أجنبياً في إضعاف الهوية القومية/ إبراهيم علوش

– الوحدة العربية: لماذا لم تتحقق…!/ من أوراق المناضل والمفكر القومي الراحل ناجي علوش

– الصفحة الثقافية: دراما السيرة الذاتية/ طالب جميل

– تاريخيّة السّيرة (9) – المسار/ محمد العملة

– مدينة القيراون: مثال على تخـطيـط المـدن فـي شـمـال إفـريـقيـا/ فارس سعادة

– قصيدة العدد: الصاعدون.. من دمائهم…/ للشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني 1929-1999

– كاريكاتور العدد

لقراءة العدد وتكبير الحرف كما تريد:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/07/TT51.pdf