عدد جديد من مجلة “طلقة تنوير”

صدر عدد شهر آب من “طلقة تنوير” المجلة الثقافية للائحة القومي العربي.
وفيما ابرز ما جاء في هذا العدد ..
– رسالة للشباب العربي: نهضتنا في الانتماء لأوطاننا لا التنكر لها/ كريمة الروبي
– الهوية العربية وأوهام الهويات المفتعلة/ بشار شخاترة
– مفهوم الهوية والهوية العربية/ توفيق شومر
– دور الجمعيات غير الحكومية الممولة أجنبياً في إضعاف الهوية القومية/ إبراهيم علوش
– الوحدة العربية: لماذا لم تتحقق…!/ من أوراق المناضل والمفكر القومي الراحل ناجي علوش
– الصفحة الثقافية: دراما السيرة الذاتية/ طالب جميل
– تاريخيّة السّيرة (9) – المسار/ محمد العملة
– مدينة القيراون: مثال على تخـطيـط المـدن فـي شـمـال إفـريـقيـا/ فارس سعادة
– قصيدة العدد: الصاعدون.. من دمائهم…/ للشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني 1929-1999
– كاريكاتور العدد
لقراءة العدد وتكبير الحرف كما تريد:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/07/TT51.pdf