المطرب التونسي لطفي بوشناق يطلق النار من قلعة شقيف على “صفقة القرن” /فيديو

غنّى المطرب التونسي لطفي بوشناق ضد ما بات يعرف بـ«صفقة القرن»، وذلك في مهرجان بمدينة صور اللبنانية.

وعلى مسرح قلعة «الشقيف» في الجنوب اللبناني، غنى «بوشناق»: «أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع، فلم العجلة»، مضيفا: «فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفهم علّة.. أغرتهم كثرتهم لكن، وبرغم جموعهم قلّة.. وبواد النمل إذا عبروا.. ستموت من الضحكة النملة».

وتابع: «فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة.. وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة».

كما غنى لطفي بوشناق (64 عاما) عدة أغان وطنية وعروبية، علما أنه اصطحب فرقته من تونس، وهم 13 عازفا واثنان من الكورال.

وقال في مقطع أثار إعجاب الجمهور: «أنا العربي، أنا من سيشهد في نهاية الحياة على الحياة، أنا العربي عزيز الروح لي فجر من الأمجاد، وإذا ما البحر طوّقني بموجه، صنعت من موجه طوق النجاة».