“الأونروا” تكشف عن وجهها الحقيقي وتقف ضد بدو الخان الاحمر

أكد المتحدث باسم تجمع الخان الأحمر البدوي حسين أبو داهوك، أن هناك قراراً تم تلقيه، يوم الخميس الماضي، صادر من مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا” في الضفة الغربية “سكوت أندرسون”، بوقف خدمات ” الأونروا” للتجمعات البدوية مع نهاية العام الجاري.

وقال أبو داهوك، في تصريح صحفي، إن “البرامج التي ستتوقف هي برنامج “الطرود الغذائية” والتي توزع مرة كل ثلاثة أشهر، وسينتهي تقديمها نهاية العام الجاري، وكذلك وقف “خدمات الحماية” بداية آب المقبل، كما سيتم وقف برنامج “الصحة النفسية” الذي يعمل منذ أكثر من عشر سنوات ويستهدف أطفال التجمعات البدوية، وذلك على الأقل في بداية شهر أيلول، بالإضافة للعيادات الصحية المتنقلة مع بداية شهر تشرين الأول المقبل”.

ولفت إلى عدم وجود بدائل لهذه العيادات، لأنها الوحيدة والثابتة هناك، والمستشفيات الحكومية والخاصة ستكون البديل”، منوهاً في ذات الوقت لتضرر الأسر الفقيرة في التجمعات البدوية من القرار، لعدم قدرتها على التوجه للمستشفيات الخاصة.

وشدد قائلاً: “القرار يستهدف التجمعات البدوية في بوابة القدس الشرقية، لأنها جزء من المؤامرة لفصل القدس “العاصمة” عن محيطها الفلسطيني وعزل الضفة، باعتبارنا الرابط بين شمالها وجنوبها”.

وستؤثر قرارات الأونروا على أكثر من خمسة آلاف فلسطيني يعيشون في 23 تجمعاً بدوياً بضواحى القدس، جميعهم لاجئون من منطقة بئر السبع جنوب فلسطين، ومهددون بالطرد والترحيل لاستكمال مخططات الاحتلال الاستيطانية حول القدس.

http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&cat=18&id=28390