على ذمة موقع "عربي ٢١" القطري.. دولة الإمارات توفد رئيس استخباراتها الى دمشق تمهيداً لافتتاح سفارتها هناك
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مأساة مرورية.. وفاة (6) أشخاص وإصابة آخر اثر حادث تصادم في العقبة

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