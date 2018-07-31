مأساة مرورية.. وفاة (6) أشخاص وإصابة آخر اثر حادث تصادم في العقبة

صرحت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت ظهر اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين تريلا وباص ركوب صغير (هونداي) على الطريق الخلفي , حيث نتج عن الحادث وفاة (6) أشخاص وإصابة آخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت إدارة الإعلام بان فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإنقاذ على تحرير الوفيات من داخل الباص باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الامير هاشم العسكري وحالة المصاب العامة متوسطة .