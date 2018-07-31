على ذمة موقع "عربي ٢١" القطري.. دولة الإمارات توفد رئيس استخباراتها الى دمشق تمهيداً لافتتاح سفارتها هناك
أهم العناوين
جرينتش+2 01:39
لمنع الغش والتزييف..مؤسسة المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها التفتيشية على محلات الذهب

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني