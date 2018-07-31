على ذمة موقع “عربي ٢١” القطري.. دولة الإمارات توفد رئيس استخباراتها الى دمشق تمهيداً لافتتاح سفارتها هناك

قالت مصادر دبلوماسية عربية لـ”عربي21″ إن دولة الإمارات العربية في طريقها لاستكمال إجراءات إعادة فتح سفارتها في دمشق.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن رئيس الاستخبارات الإماراتي علي محمد الشامسي التقى في دمشق مدير مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، لمناقشة إعادة العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين.

وأكدت المصادر أن أبو ظبي تجري حاليا أعمال الصيانة في مبنى سفارتها في دمشق؛ تمهيدا لإعادة افتتاحها.

وكانت السفارة الإماراتية في دمشق قد تعرضت لهجوم في تشرين ثان 2011، وحينها حمّلت أبو ظبي النظام السوري مسؤولية الحفاظ على أمن السفارة والبعثة الدبلوماسية.

وقبل نحو ثلاث سنوات، وتحديدا في تموز2015، ذكرت تقارير أن أبو ظبي أرسلت وفدا بالتنسيق مع الحكومة السورية، لتفقد أحوال مبنى السفارة في دمشق.

يشار إلى أن هذه الأنباء تأتي برغم نفي وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في آب 2016، أي توجه لأبو ظبي لإعادة فتح سفارتها في دمشق.