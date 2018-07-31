عادل امام يرتاح الآن في اجازة صيفية بعد عناء مسلسل “عوالم خفية”

صرح الفنان المصري الكبير عادل إمام إنه خلال فترة الإجازة يرفض التفكير في أية مشروعات فنية سواء على مستوى السينما أو الدراما.

وقال إمام : إنه لم يستقر على العمل القادم الذي سيقدمه في رمضان المقبل، وإنه كان حريصًا هذه الأيام على قضاء إجازة طويلة مثل كل عام لمدة 3 أشهر في الساحل الشمالي وسط أحفاده.

وأضاف أنه خلال فترة الإجازة يرفض التفكير في أي مشروعات فنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، بجانب أنه سيتولى مهمة اختيار العمل الجديد لنجله رامي إمام بعد عودته مباشرة من الإجازة.

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام كان مسلسل “عوالم خفية”، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب من بينهم بشرى وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي، وهو من إخراج رامي إمام.