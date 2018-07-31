ضبط عصابة إحتيالية تعمل بين بغداد وبيروت تبتز المصارف اللبنانية

اعلنت صحيفة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إحتيال تعمل بين بغداد وبيروت تبتز المصارف اللبنانية، مبينة ان ذلك جاء استمراراً للجهود المتعلقة بحماية اقتصاد البلدين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ، انه “في نطاق التنسيق والعمل المشترك بين العراق ولبنان بالمجالات المختلفة لاسيما الملفات والقضايا الأمنية، تمكن جهاز المخابرات العراقي وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني من كشف شبكة احتيال يقوم أفرادها بنشر أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفقة لغرض ابتزاز عدد من المصارف اللبنانية مدعين ملكيتهم لمستندات عن أرصدة لهم بملايين الدولارات الأميركية في تلك المصارف”، وفق بيان صادر عن جهاز المخابرات العراقي.

وتابعت الصحيفة ان “أفراد الشبكة قاموا بتقديم دعاوى ضد بعض المصارف وآخرها محاولة الاحتيال على بنك عودة أحد المصارف اللبنانية المعروفة، حيث ثبت أن المستندات المقدمة من قبلهم مزوّرة، فضلاً عن بثهم ونشرهم أخباراً ملفقة عن تلك المصارف”.

وتابعت انه “تم توقيف عدد من أفراد هذه العصابة والعمل جار على ضبط وتوقيف الآخرين”، مشيرة الى ان “ذلك جاء استمراراً للجهود المتعلقة بحماية اقتصاد البلدين، والحفاظ على علاقتهما الثنائية المتميزة”.