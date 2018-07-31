ضبط أردنية في مطار القاهرة حاولت تهريب 45 موبايل 

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، مساء امس الاثنين، من ضبط راكبة أردنية حاولت تهريب 45 هاتف محمول “أيفون” لدى إنهاء إجراءات وصولها من العاصمة الأردنية عمان.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان، اشتبه احمد بسيونى مأمور الجمرك، فى راكبة أردنية بسبب انتفاخ جسدها بشكل ملحوظ.

وأضافت المصادر انه بعرض الراكبة على رئيس الوردية، أمر بتفتيشها ذاتيا بواسطة عناصر الشرطة النسائية، وعثر على 45 جهاز هاتف محمول ايفون حاولت تهريبها حول جسدها، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف، مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.