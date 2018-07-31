تعقيب وتوضيح من القيادة حول الطائرة التي اقلت “احلام” للبتراء

عقبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما رافقه من تعليقات جانب أصحابها عين الحقيقة حول الطائرة التي أشاع الكثير أنها ذهبت خصيصاً لنقل الفنانة أحلام إلى البتراء .

وقالت القيادة : لقد كانت رحلة هذه الطائرة مقررة مسبقاً إلى جنوب المملكة وبالتحديد لإعادة وزير الداخلية ومدراء الأجهزة الأمنية من جولتهم الأمنية إلى حدود المدوره ومحافظه معان والعقبه كمحطة أخيرة بعد سلسلة لقاءات أمنية لهم ضمن المنطقة الجنوبية من المملكة، في الوقت الذي تصادف فيه طلب استئجار للطائرة لنقل الفنانة أحلام فقط برحلة الذهاب، وقد تقرر الموافقة على نقلها في رحلة الذهاب ولم تنتظر الطائرة عودتها ضمن برنامج خاص بها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تعاوناً مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة لتلبية بعض طلباتهم في استئجار الطائرات العمودية لنقل الوفود الرسمية أو السياح أو عمليات التصوير الجوي المختلفة والتغطيات الإعلامية، وهو الأمر ليس بالجديد لعدم وجود شركات طيران خاصة تقدم خدمة الطيران المستأجر داخل المملكة.

واكدت القوات المسلحة بأنها ستتابع كل من يحاول أن يسيء إلى سمعتها ويتمادى في توجيه الاتهامات المغرضة والمسيئة لسمعة هذه المؤسسة الوطنية الرائدة من خلال الأخبار الملفقة والتي يروج لها عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، كما تهيب بالأخوة المواطنين تحري مصداقية ودقة المعلومات التي يتم تداولها من خلال المصادر الإعلامية الرسمية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.