برنامج ذكاء اصطناعي يتمكن من انتاج شاعر يتفوق على شكسبير

طور باحثون في شركة آي بي إم برنامج ذكاء اصطناعي فريد يأملون أن يصبح يومًا ما بمثابة شاعر ذكي قادر على كتابة سونيتة على غرار سوناتات شكسبير.

وقال الباحثون انه ” في تعليمهم البرنامج على كتابة “قصيدة من 14 بيت”، على 2600 سونيتة مأخوذة من قاعدة بيانات مجانية على الإنترنت لكتب ليس لها حقوق نشر تسمى بـ”مشروع غوتنبرغ”، التطوعي لتخزين الأعمال الثقافية رقميًّا”.

واعتمد الباحثون على 3 تقنيات في تدريب برنامجهم، الأولى أنماط القافية، والثانية نوع اللغة المستخدم في السونيتة، والثالثة قافية بيوت الشعر، بحسب ما ورد في موقع “arXiv.org“.

واضاف الباحثون أنه “بمجرد تحليل 2600 سونتية، بدأ البرنامج في كتابة السونتية الخاصة به، واستعان الباحثون بمجموعة شعراء لتقييمها، لم يتمكنوا من التمييز بين سونيتة الذكاء الاصطناعي ونظيرتها لشكسبير”.

وكان شاعر الذكاء الاصطناعي أفضل من نظيره البشري في بعض الجوانب، حيث حاز نموذج الذكاء الاصطناعي على أعلى التصنيفات في كل من القافية والأوزان، إلا أنه ينقصه جانب هام وهي المشاعر والأحاسيس.