الوقاية اولاً.. تناول الفواكه والخضروات يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي

أظهرت دراسة حديثة أن تناول النساء ما لا يقل عن 5 حصص غذائية من الفواكه والخضروات بشكل يومي، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ووجد باحثون من جامعة هارفرد، أن النساء اللواتي يلتزمن بتناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات، ينخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 11%.

ويقول الباحثون، إن البروكلي والجزر والفلفل الأصفر، هي من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها للوقاية من المرض الخبيث، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد تحليل بيانات أكثر من 182 ألف امرأة، على مدى 37 عاماً، حيث أكملت المشاركات الاستبيانات الغذائية كل 4 سنوات، ثم قارن الباحثون نتائج التشخيص.

وكشفت النتائج، أن النساء اللواتي يتناولن 5.5 حصص غذائية على الأقل في اليوم من الفواكه والخضروات، ينخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 11%، وكانت الخضروات البرتقالية والصفراء، وكذلك الأصناف الصنوبرية المورقة والملفوف والقرنبيط، من أفضل ما يمكن تناوله لتحقيق أفضل النتائج.