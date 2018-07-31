الكويت ترحب بالانضمام الى “ناتو عربي” يعادي ايران ويهادن اسرائيل

نقلت وسائل إعلام كويتية عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إعلانه، أن الكويت ترحب بمقترحات تلقتها تتعلق بإنشاء تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت “الجريدة” أن الجارالله كشف، في أول رد على الرغبة الأمريكية الخاصة بإنشاء “ناتو عربي”، أن “أفكارا قدمت للكويت تتعلق بإنشاء تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.. وأن تلك المقترحات تلقى ترحيبا، ومطروحة للدراسة من جانب القيادة الكويتية”.

ونُقل عن المسؤول الكويتي قوله، إن اتصالات ستجري مع واشنطن بهدف الحصول على المزيد من الإيضاحات حول تلك الأفكار.

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن مسؤولين أمريكيين ومن الدول العربية كانوا قد “كشفوا أن قمة ستعقد بواشنطن في تشرين اول المقبل، ستناقش تفاصيل تشكيل تحالف شبيه بتحالف (الناتو) في منطقة الشرق الأوسط يضم دولاً إقليمية، بهدف التصدي لإيران، مؤكدين أن إدارة ترامب تمضي قدما في مساعي تشكيل هذا التحالف”.

هؤلاء المسؤولون أوضحوا في هذا السياق، أن التحالف الجديد “أُطلق عليه مؤقتاً اسم (تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي)، وأنه سيضم “الولايات المتحدة ودول الخليج العربية ومصر والأردن”.

ونسبت الصحيفة إلى هؤلاء المسؤولين تشديدهم على أن هذا الحلف الوليد “سيشكل حصنا في مواجهة العدوان والإرهاب والتطرف الإيراني، وسيرسي السلام بالمنطقة”.

يذكر أن الخارجية الإيرانية كانت قد قللت أمس من إمكانية تأسيس “ناتو عربي”، ووصفت عبر المتحدث باسمها، بهرام قاسمي، الفكرة بأنها مجرد شعارات، ومن المحال أن تتحقق في الظروف الراهنة.