على ذمة موقع "عربي ٢١" القطري.. دولة الإمارات توفد رئيس استخباراتها الى دمشق تمهيداً لافتتاح سفارتها هناك
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جرينتش+2 05:47
الجيش الإسرائيلي يداهم مكاتب قناة “القدس” التابعة لحماس بالضفة الغربية ويعتقل العاملين فيها

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