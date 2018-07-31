البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بلغت 52.7 مليون دينار نهاية النصف الاول من عام 2018 

عمان 30 / 7 / 2018

صرح جمال الصرايرة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية أن الشركة حققت أرباحاً صافية بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات ورسوم التعدين بلغت 52.7 مليون دينار في نهاية النصف الاول من عام 2018 بزيادة بلغت 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت هذه الزيادة في الأرباح نتيجة عدة عوامل تشمل أولاً تحقيق رقم قياسي تاريخي في الإنتاج بلغ (1.21) مليون طن من البوتاس في النصف الأول من عام 2018 بزيادة (10%) عن العام السابق، وثانيا بيع (1.2) مليون طن من البوتاس خلال النصف الاول من عام 2018 بزيادة (4%)عن حجم مبيعات النصف الأول من العام الماضي، وثالثاً تحسن أسعار البوتاس على المستوى العالمي في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق مدعمةً بطلب قوي على مادة البوتاس وتوازن كميات الإنتاج من البوتاس والطلب العالمي.

وحققت شركة البوتاس العربية رقماً قياسياً في حجم الصادرات في النصف الأول من العام 2018 الأمر الذي ساهم ايجاباً في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض العجز في الميزان التجاري للمملكة إضافة إلى دعم احتياطي المملكة من العملات الصعبة.

وبيّن الصرايرة أن تحسن الآداء المالي للشركة مكنها من الإستمرار في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم روافد خزينة المملكة، حيث أظهرت القوائم المالية للنصف الأول مخصصات بواقع 11 مليون دينار كضريبة دخل عن النصف الاول من عام 2018 بالمقارنة مع مبلغ 5.8 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى مبلغ 6.9 مليون دينار كرسوم تعدين عن النصف الاول بالمقارنة مع مبلغ 1.7 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد مساهمة الشركات التابعة والحليفة في ربحية الشركة و بما يتماشى مع رؤية الشركة

بأهمية القيمة المضافة، ساهمت كل من شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) و شركة برومين الأردن بشكل ايجابي في ربحية شركة البوتاس العربية. ومن الجدير بالذكر أن شركة كيمابكو (المملوكة بالكامل من شركة البوتاس العربية) اكملت مشروع التوسع في إنتاج سماد نترات البوتاسيوم لرفع الطاقة الإنتاجية من (135) الف طن سنويا إلى (175) ألف طن سنويا.

وأكد الصرايرة على أن أداء الشركة سيمكنها أيضاً من المحافظة على دورها الريادي في دعم العملية التنموية وتحسين مستوى الخدمات للمجتمعات المحلية والتي تعد من أهم القيم المؤسسية لشركة البوتاس العربية.

وبين الرئيس التنفيذي للشركة برنت هايمان أن أهم أولويات شركة البوتاس العربية هي توفير بيئة عمل آمنة للموظفين والمحافظة على دورها القيادي والمتميز في مجال السلامه على مستوى الاردن والمنطقة والعالم.

كما وضح هايمان أن الشركة نجحت بخفض كلفة إنتاج الطن الواحد خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تجاوزت 5.4% وذلك نتيجة لنجاح حلول توفير الطاقة المطبقة في الشركة اضافة الى زيادة كميات الإنتاج الأمر الذي ساعد على تخفيض كلف الإنتاج الثابتة للطن الواحد. وأدت هذه السياسات اضافة الى الإرتفاع في سعر بيع مادة البوتاس إلى زيادة نسبة هامش الربح إلى 35% في النصف الأول من العام 2018 مقارنة مع 21% في النصف الأول من 2017.

وبين هايمان أن الشركة تعمل على تنفيذ عدد من مشاريع التوسع مثل مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار (180) ألف طن سنوياً،. كما خصصت الشركة مبلغاً لتمويل الدراسة الفنية المنوي إجراؤها بالتنسيق مع الحكومة الأردنية في ‌منطقة اللسان التي تقع خارج منطقة امتياز شركة البوتاس العربية. وتهدف الدراسة إلى تحديد كميات مادة البوتاس الموجودة في منطقة اللسان وجدوى استخراج هذا المخزون.