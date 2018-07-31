على ذمة موقع "عربي ٢١" القطري.. دولة الإمارات توفد رئيس استخباراتها الى دمشق تمهيداً لافتتاح سفارتها هناك
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البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بلغت 52.7 مليون دينار نهاية النصف الاول من عام 2018 

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