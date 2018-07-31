الأسير الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام رغم اعتقال والده لزيادة الضغط عليه      

يواصل الأسير محمد صطوف الريماوي (27 عاماً) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (13) على التوالي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله وظروف التحقيق معه في مركز تحقيق “عسقلان”.

وذكر محامي نادي الأسير الفلسطيني في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن محكمة الاحتلال في مركز تحقيق “عسقلان” مددت اعتقال الأسير الريماوي مجدداً لمدة ثمانية أيام بذريعة استكمال التحقيق معه.

ونقل المحامي عن الريماوي أن سلطات الاحتلال تُمارس ضغوطاً كبيرة عليه لثنيه عن خطوته، وتحاول أن تبدي عدم اكتراثها بإضرابه.

هذا وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت يوم أمس والده نمر محمد الريماوي (54 عاماً)، ونقلته الى مركز تحقيق عسقلان لزيادة الضغط على ابنه المضرب عن الطعام.

وأضاف أنه بدأ يشعر بتدهور على وضعه الصحي، وأنه يعتمد في إضرابه على الماء فقط.

ولفت نادي الأسير ومؤسسة الضمير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير الريماوي وهو من محافظة رام الله بتاريخ 19 تموز الجاري بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال “الشاباك”، علماً أنه أسير سابق قضى ثلاث سنوات في الأسر قبل أن يتحرر قبل حوالي ستة شهور.

وحملت مؤسسة الضمير ونادي الأسير دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة المعتقل المضرب عن الطعام محمد الريماوي، وتؤكد ان وقوفهما خلف مطالبه المشروعة.

وطالب النادي والمؤسسة الدول الأطراف لاتفاقيات جنيف الأربع بإلزام “اسرائيل” باحترام مسؤولياتها ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها كالتعذيب والاعتقال التعسفي.