على ذمة موقع "عربي ٢١" القطري.. دولة الإمارات توفد رئيس استخباراتها الى دمشق تمهيداً لافتتاح سفارتها هناك
أهم العناوين
جرينتش+2 01:39
الأسير الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام رغم اعتقال والده لزيادة الضغط عليه      

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني