اعتقال أردني بتهمة تهريب مواطنين يمنيين من المكسيك للولايات المتحدة

ألقي القبض على رجل من الاردن، بعد نزوله من رحلة دولية في مطار جون كنيدي في مدينة نيويورك، بتهم محاولة تهريب ستة مواطنين يمنيين الى الولايات المتحدة عن طريق الحدود المكسيكية.

وقالت وزارة العدل الامريكية انه تم احتجاز م. ح. د. الذى يقيم في مونتيري بالمكسيك، في مطار كنيدي، واوضحت الوزارة ان عدة وكالات حكومية اتحادية تتهمه بالتآمر مع آخرين لتهريب ستة مواطنين يمنيين من المكسيك إلى ولاية تكساس مقابل أموال.

وتنص الشكوى الجنائية على أن الرجل البالغ من العمر 31 عاما قد بدأ في النصف الثاني من عام 2017 بوضع خطط لايصال ستة اشخاص عبر المحيط الى امريكا الوسطى ثم الى الولايات المتحدة .

وقال شين ميفين، وكيل الأمن الداخلي في إدارة شؤون الهجرة والجمارك المكلف بالشؤون الامنية، ان الكشف عن تنظيم مسارات دولية غير مشروعة للاجانب من بعض الدول ذات الاهتمام ستكون دائما أولوية للادارة، واضاف ان توقيف هذا الرجل يعرض القدرة الفريدة للوكالة على تنسيق جهود التحقيق عبر الحدود الدولية مع العديد من الدول والوكالات المختلفة في جميع انحاء الحكومة الامريكية .

ووقع قاض على مذكرة اعتقال بحق هذا الاردني في 29 ايار الماضي .

وأمرت القاضية مارلين دي. غو، أثناء مثول المتهم امام المحكمة في نيويورك، امس الاثنين ، بارساله الى محكمة في ولاية تكساس لمواجهة الدعوى.