على ذمة موقع "عربي ٢١" القطري.. دولة الإمارات توفد رئيس استخباراتها الى دمشق تمهيداً لافتتاح سفارتها هناك
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اعتقال أردني بتهمة تهريب مواطنين يمنيين من المكسيك للولايات المتحدة

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