ادارة مكافحة المخدرات تواصل حملتها الواسعة لتنظيف البلاد من هذه الآفة والقائمين عليها

أحبطت ادارة مكافحة المخدرات تهريب 160 ألف حبة مخدرة وتواصل حملاتها على مروجي المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة.

وقال مصدر امني ان معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول مباشرة احد الأشخاص في احدى محافظات الشمال تجهيز كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها خارج المملكة عن طريق اخفائها في مخابئ سرية داخل احدى مركبات الشحن.

وأضاف المصدر انه جرى ضبط المركبة والمشتبه به بعد التأكد من ما ورد من معلومات وبتفتيش المركبة عثر داخلها على 160 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة اخفيت بطريقة محكمة.

ومن خلال متابعة العاملين في إدارة مكافحة المخدرات لحائزي ومروجي المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة فقد تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من تلك القضايا والتي كان أبرزها القاء القبض على اثنين من مروجي المواد المخدرة في احدى محافظات الشمال اثناء قيامهما ببيع كمية من تلك المواد وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما 2000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وكمية من بودرة الحشيش الصناعي.

كما والقي القبض على شخصين آخرين بعد مداهمة احد المنازل في احدى محافظات الشمال بعد ورود معلومات حول استخدام ذلك المنزل لتجهيز مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) وضبط داخل المنزل بعد تفتيشه على 27 كيسا من تلك المادة البحث جاريا عن ثلاثة آخرين توروطوا بالقضية.

وفي محافظة اخرى من محافظات الشمال القي القبض على اثنين من مروجي المواد المخدرة في احد الأماكن العامة وضبط بحوزتهما كمية من الحبوب ومن مادة الحشيش المخدرة.

وفي احدى محافظات الجنوب قام فريق من الإدارة بتتبع احد المشتبه بهم بترويج المواد المخدرة أثناء وجوده داخل احدى المركبات وجرى إيقافه وضبطه بعد ان ابدى مقاومة شديدة وعثر بحوزته بعد تفتيشه على كمية من الحبوب المخدرة ومبلغ مالي.

وفي ثلاث قضايا منفصلة في إقليم الوسط القي القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم جميعا كميات متفرقة ومختلفة من تلك المواد.

وفي البادية الوسطى تم تتبع معلومات حول حيازة احد الأشخاص لكمية من المواد المخدرة داخل مركبته حيث تم ايقافه والقي القبض عليه وضبط ما بحوزته من مواد مخدرة.

وفي اقليم العاصمة تعاملت كوادر مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية مع ست قضايا منفصلة في مناطق مختلفة القي القبض خلالها على تسعة أشخاص تورطوا بعمليات بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد.

واكد المصدر انه جرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة بعد انهاء اجراءات التحقيق معهم.