على ذمة موقع "عربي ٢١" القطري.. دولة الإمارات توفد رئيس استخباراتها الى دمشق تمهيداً لافتتاح سفارتها هناك
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جرينتش+2 01:39
ادارة مكافحة المخدرات تواصل حملتها الواسعة لتنظيف البلاد من هذه الآفة والقائمين عليها

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