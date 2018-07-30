مدينة ليبية تحنّ لايام القذافي وتعلن دعمها لنجله سيف الاسلام     

أعلن سكان مدينة غات الليبية الواقعة على الحدود الجزائرية تأييدهم لسيف الإسلام القذافي وعزمهم الوقوف معه في كل الأحوال.

وتلا ممثلون عن قبائل مدينة غات خلال تجمع للسكان أقيم مساء امس السبت بيانًا مصورًا أكدوا فيه “أنهم لا يرون أحدًا مؤهلًا تأهيلًا تامًا لقيادة ليبيا وتولي زمام أمورها غير الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي صاحب مشروع ليبيا الغد”.

وارتدى غالبية الرجال والنساء الملابس الخضراء في الفيديو الذي بث على مواقع التواصل، تعبيرًا عن تأييدهم للنظام الجماهيري.

وأشار البيان إلى أن هذا الإعلان جاء انطلاقًا من أنه يجب أن يقود الشعب ويتولى أمره شخص لديه كفاءة ومكانة مرموقة ومحبوب من الجميع وقادر على قيادة البلاد والخروج بها إلى برّ الأمان.

وأكد البيان الذي صدر باسم أبناء القبائل والمكونات الاجتماعية بشعبية غات فى كل من “البركت وغات والفيوت وتهالا والعوينات” دعمهم وتفويضهم للدكتور سيف الإسلام بقيادة ليبيا، معتبرين أنه منذ هذه الساعة مكلف بتولي أمور البلاد.

ودعا كافة الشعب الليبي بالوقوف معها والدفع بسيف الإسلام ومساعدته في الانتخابات الرئاسية القادمة، ليكون رئيسًا ومنقذًا لليبيا.

واختتم البيان بالقول: ” سر يا سيف الإسلام مهما عمل الحاقدون، ونحن معك، ولو خضت البحر لخضناه معك”.

يشار إلى أن سكان غات كانوا أقفلوا مطار المدينة قبل أسابيع رفضًا لمسعى إيطالي بإقامة قاعدة عسكرية في منطقتهم .