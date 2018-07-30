لا تهاون مع المتطاولين على رجال الامن.. القبض على شخصين اعتديا على رقباء سير

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين ممن اعتدوا على رقباء السير اثناء ادائهم لواجبهم امس والبحث مستمر عن اخرين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي انه وأثناء قيام رقباء السير بواجبهم الرسمي بإحدى مناطق شمال عمان امس مر من أمامهم موكب عرس أغلق الطريق العام وعند قيام رقباء السير بتدوين أرقام المركبات المشاركة بالموكب تمهيدا لإجراء اللازم بحقهم، قام مجموعة من سائقي تلك المركبات بالتهجم والاعتداء عليهم بالضرب حيث تم إسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج وبدأ التحقيق لتحديد هوية الأشخاص المعتدين والقبض عليهم.

وأضاف، انه تم ضبط شخصين ممن اعتدوا على رقباء السير فيما جرى التعميم على آخرين وما زال البحث جاريا عنهم لتوديعهم للقضاء، مثمنا استنكار مواطنين تواجدوا في المكان لمثل هذه التصرفات التي لا تمثل أخلاق الشعب الأردني الطيب، ورفضهم لأي اعتداء يقع على رجل الأمن العام الذي يمارس عمله ليلا ونهارا لفرض الأمن وبسط القانون وانفاذه على الجميع.

وشدد الناطق الإعلامي على أنه لن يتم التهاون مع كل من تسول له نفسه التعدي والتطاول على رجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واشد الإجراءات الإدارية بحقهم، إضافة إلى إصدار تعليمات واضحه باستخدام القوة المناسبة وبحسب الحاجة لها والتي منحت وفق التشريعات لإحكام القانون عند تعرض اي من رجال الأمن العام لاعتداء.

وأشار إلى ان مديرية الأمن العام مستمرة بأداء واجباتها وإنفاذ القانون على الجميع بحزم وعدالة مع إعلاء واحترام العلاقة التي تربط رجل الأمن العام بالمواطن الذي يعتبر محور العملية الأمنية والشريك الأول لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم، وستعمل باستمرار لترسيخ تلك الشراكة وفتح قنوات أوسع أمامها لتفعيل معاني الشرطة المجتمعية والمشاركة بالعملية الأمنية ونبذ جميع التصرفات والسلوكيات السلبية.