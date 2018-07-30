عودة 1.2 مليون لاجئ سوري إلى منازلهم منذ بداية العملية الروسية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن حوالي 1.2 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم منذ بداية العملية الروسية في سوريا في أيلول 2015.. جاء ذلك وفقا لصحيفة “كراسنيا زفيزدا” (النجمة الحمراء) التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

ووفقا لرسوم بيانية نشرتها صحيفة كراسنايا زفيزدا،( المنشور الرسمي لوزارة الدفاع ) اتضح أن “حوالي 1.186 ألف مواطن سوري، عادوا إلى منازلهم من مخيمات اللجوء والإقامة المؤقتة، منذ بداية العملية الروسية في سوريا في أيلول عام 2015”.

وتعاني سوريا منذ آذار عام2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، حيث تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمال سوريا.