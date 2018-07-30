دراسة علمية تثبت ان 63% من مستخدمي التواصل الاجتماعي يعانون البؤس والسهد والقلق

كشفت دراسة بريطانية حديثة، عن أن 63% من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، بائسون بسبب المحتوى الذي يشاهدونه.

وذكرت الدراسة ان “شبكات التواصل تسمح لمستخدميها بالتعبير عن أنفسهم بحرية وإنشاء روابط مع المجتمعات التي يهتمون بها، لكنها تحتوي على جزء سلبي أيضًا، وتم تصميم هذه المنصات الاجتماعية بحيث تنفق أكبر قدر ممكن من الوقت في التطبيق، مما يؤدي إلى توليد متلازمة “FOMO” وهي اختصار لكلمة“FEAR OF MISSING OUT”، والتي تعني الخوف من فقدان الأشياء، مما يسبب التشكيك في قراراتك”.

وأضافت الدراسة، أن “هذه التوقعات التي تنشأ جراء استخدام الشبكات الاجتماعية مثل انستغرام، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات القلق والاكتئاب أو النوم، وأجريت على مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 14 و27 عامًا، فإن تطبيقات “إنستقرام وفيسبوك وسناب شات وتويتر” تسبب في اضرابات قلة النوم ومشاكل في الإحساس بالجسد”.

وهذه التطبيقات في الوقت نفسه لها جانب مشرق؛ حيث تساهم في البحث عن مساحة للتعبير عن هويته الأشخاص.