ترامب يقتدي بشمشون ويهدد بإيقاف عمل الحكومة الأمريكية اذا لم يوافقه الديموقراطيون على بناء جدار مع المكسيك

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإيقاف عمل الحكومة الأمريكية، في حال لم يصوت الديمقراطيون لصالح “أمن الحدود” ولبناء الجدار العازل مع المكسيك.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” امس الاحد، “سأكون على استعداد لإيقاف عمل الحكومة إذا لم يصوت الديمقراطيون لأمن الحدود، والذي يشمل بناء الجدار”.

وأضاف ترامب “يجب التخلص من نظام القرعة وعمليات القبض على المهاجرين والإفراج عنهم، وأن نتجه إلى نظام هجرة يعتمد على المميزات، نحتاج لأشخاص عظماء يدخلون إلى بلدنا”.

يذكر أن ترامب وقع كانون الثاني من عام 2017 أمرا تنفيذيا ببناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية يصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.

ويعارض الحزب الديمقراطي حزمة الإجراءات التي يتبناها الرئيس الجمهوري لتعديل نظام الهجرة.

وفي الشهر الماضي، رفض مجلس النواب تمرير القانون الذي تبناه ترامب، برفض 301 نائبا، مقابل 212 صوتوا لصالح القانون.