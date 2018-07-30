بعدما انتهت محكوميتهم .. الافراج عن عدد من المعتقلين على ذمة دعم المقاومة الفلسطينية

أفرجت السلطات الأمنية الأردنية، في وقت متأخر من مساء امس الأحد، عن المهندس غسان دوعر، بعد إنتهاء محكوميته البالغة 5 سنوات، بما عرف إعلاميا بقضية “دعم المقاومة” أو “قضية المهندسين”.

وكانت السلطات الأردنية قد أفرجت أيضا مساء امس الاول السبت، عن معتقل آخر، (المهندس أحمد سمير)، ومن المنتظر الإفراج خلال الأسبوع المقبل عن آخر معتقلي هذه القضية، التي شغلت الرأي العام الأردني قبل سنوات.

وقضى المهندسان غسان وأحمد، حكما بالسجن لخمس سنوات، فيما أمضى 8 معتقلون آخرون أحكاما متفاوتة، بزعم تقديم مساعدات لحركات المقاومة الفلسطينية.

وقال النائب في البرلمان الأردني أحمد الرقب، خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي نظمته الحملة الشعبية للدفاع عن معتقلي المقاومة، “إنه من الجميل أن نحمل فكرة الحق، والأجمل أن نضحي لأجلها”، مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون منع الإرهاب واستثناء أعمال مقاومة الاحتلال الصهيوني منه.

يذكر أن غسان دوعر مؤلف عدة كتب في الشأن الفلسطيني، أبرزها كتاب المهندس الشهيد يحيى عياش، و”عماد عقل أسطورة الجهاد والمقاومة”، و”المستعربون” وغيرها.