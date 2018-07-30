ترامب يقتدي بشمشون ويهدد بإيقاف عمل الحكومة الأمريكية اذا لم يوافقه الديموقراطيون على بناء جدار مع المكسيك
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جرينتش+2 07:48
الملك السعودي يتدخل لوقف تهور ولي عهده في بيع فلسطين لاسرائيل مقابل دعمه لتسلم العرش

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